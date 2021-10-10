***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2021 09:37
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. - TEFAS - Nurol Yatırım Bankası A.Ş 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Nemalandırma, Nurol Portföy Para Piyasası Fonunda yapılır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde ise, TEFAS platformunda işlemi gerçekleştiren dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek olan esaslar geçerli olacaktır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.nurolportfoy.com.tr www.kap.org.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz/kur, faiz, kıymetli madenler, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri ile ileri valörlü tahvil/bono, kira sertifikası ve altın işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehberin Fon Türlerine ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969356
BIST
18:001.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 19,69
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
18:008,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
18:0010,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0062
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
18:00506,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 506,74
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KSTUR
|205,70
|368.820
|% 10,00
|
|KRONT
|38,78
|67.540.265
|% 9,98
|
|MAALT
|197,20
|10.295.710
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|815.428
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|35.702.846
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|210.790.435
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.183.197
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.290.305
|% -9,98
|
|DOKTA
|28,72
|512.782
|% -9,97
|
|YEOTK
|85,45
|64.419.852
|% -9,96
|
|GARAN
|9,43
|1.296.080.930
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,81
|931.366.517
|% 5,91
|
|EREGL
|17,59
|849.387.846
|% 3,05
|
|TUPRS
|125,70
|678.710.676
|% 2,20
|
|SISE
|8,11
|531.007.342
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,42
|369.459.134
|% 2,11
|
|KRDMD
|6,81
|931.366.517
|% 5,91
|
|GARAN
|9,43
|1.296.080.930
|% 1,40
|
|EKGYO
|1,79
|216.634.900
|% 0,56
|
|ODAS
|1,51
|170.288.645
|% 3,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9668
|8,9721
|% 0,04
|
|Euro
|10,3825
|10,3891
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,1859
|12,2470
|% 0,10
|
|Frank
|9,6381
|9,6962
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3837
|2,3956
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|0,79
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|1,48
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 719, 162 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, VESTL, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA