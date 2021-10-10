***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerBIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. - TEFAS - Nurol Yatırım Bankası A.Ş 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Nemalandırma, Nurol Portföy Para Piyasası Fonunda yapılır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde ise, TEFAS platformunda işlemi gerçekleştiren dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek olan esaslar geçerli olacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.nurolportfoy.com.tr www.kap.org.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz/kur, faiz, kıymetli madenler, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri ile ileri valörlü tahvil/bono, kira sertifikası ve altın işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehberin Fon Türlerine ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969356BIST