***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. - TEFAS - Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 1 Nemalandırma, Nurol Portföy Para Piyasası Fonunda yapılır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde ise, TEFAS platformunda işlemi gerçekleştiren dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek olan esaslar geçerli olacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.nurolportfoy.com.tr www.kap.org.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, döviz/kur, faiz, kıymetli madenler, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar ve sertifikalar ile ileri valörlü tahvil, bono, kira sertifikası ve altın işlemleri dahil edilebilir. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile sertifikaların toplamı fon toplam değerinin %5 ini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehberin Fon Türlerine ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün en az %80 i, devamlı olarak, yerli/yabancı, kamu/özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fonun yatırım stratejisi doğrultusunda, kupon ödemesi ve değer artışı kazancı yoluyla düzenli olarak mevduat üstü getiri sağlanması hedeflenmektedir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20 sini aşamaz. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969357BIST