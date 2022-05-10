***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Tasfiye Tarihi 30.03.2052Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler30 Haziran ve 31 Aralık'ıtakip eden 10.işgünü pay fiyatı açıklanır.11 iş günü talimatların gerçekleşme tarihidir. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. 500000 Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:30?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 12:30?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli3500 42000 0 Katılma paylarının yatırımcılara satışında giriş komisyonu veya Katılma paylarının Fona iadesinde çıkış komisyonu uygulanmayacaktır. 0 Katılma paylarının yatırımcılara satışında giriş komisyonu veya Katılma paylarının Fona iadesinde çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZGÜR ALTUNTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANITAYFUN ÖZKAN YÖNETİM KURULU ÜYESİEMRE COŞKUN GENEL MÜDÜRZEYNEP SAYRA ALTUNTAŞ YATIRIM KOMİTESİ ÜYESİFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARYASİN ÜNAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza Sit.No:255/801 Sarıyer İstanbul (212) 2868255 (212) 2868255 info@nurolportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.trHÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028410BIST