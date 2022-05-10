***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.05.2022 16:32
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Tasfiye Tarihi 30.03.2052
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
30 Haziran ve 31 Aralık'ıtakip eden 10.işgünü pay fiyatı açıklanır.11 iş günü talimatların gerçekleşme tarihidir. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. 500000 Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:30?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 12:30?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
3500 42000 0 Katılma paylarının yatırımcılara satışında giriş komisyonu veya Katılma paylarının Fona iadesinde çıkış komisyonu uygulanmayacaktır. 0 Katılma paylarının yatırımcılara satışında giriş komisyonu veya Katılma paylarının Fona iadesinde çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZGÜR ALTUNTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TAYFUN ÖZKAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR
ZEYNEP SAYRA ALTUNTAŞ YATIRIM KOMİTESİ ÜYESİ
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
YASİN ÜNAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza Sit.No:255/801 Sarıyer İstanbul (212) 2868255 (212) 2868255 info@nurolportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
HÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028410
BIST