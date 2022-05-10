***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Tasfiye Tarihi 30.03.2051Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,001369 0,50 0 Katılma paylarının yatırımcılara satışında giriş komisyonu veya Katılma paylarının Fona iadesinde çıkış komisyonu uygulanmayacaktır. 0 Katılma paylarının yatırımcılara satışında giriş komisyonu veya Katılma paylarının Fona iadesinde çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZGÜR ALTUNTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANIZAFER BABÜR HAKARAR YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİTAYFUN ÖZKAN YÖNETİM KURULU ÜYESİEMRE COŞKUN GENEL MÜDÜRFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARYASİN ÜNAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza Sit.No:255/801 Sarıyer İstanbul (212) 2868255 (212) 2868238 info@nurolportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.trHÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028463BIST