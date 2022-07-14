***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.07.2022 22:04
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÜNLÜ EMRE COŞKUN 26.01.2021 Genel Müdür, Portföy Yöneticisi 10 Düzey 3(Lisans No:211904), Türev Araçlar (Lisans No:308246)
TÜRKAY AKBULUT 01.07.2022 Portföy Yöneticisi 17 Düzey3:203716, Türev Araçlar:301917
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045624
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0492
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5562
En Düşük
17,4002
18:0517,5323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0558
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5345
En Düşük
17,4475
18:05961,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,57
|Açılış
|: 961,42
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
957,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4615
|17,4782
|% 0,28
|
|Euro
|17,5000
|17,5323
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,5992
|20,7025
|% 0,19
|
|Frank
|17,6806
|17,7871
|% 0,14
|
|Riyal
|4,6352
|4,6585
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,29
|
|Altın Gr.
|961
|961
|2,34
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.547
|6.707
|3,00
|
|Yarım
|3.190
|3.266
|1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.633
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DERHL
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 531, 775 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KCHOL, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 13 kaybederek (% -1.09 ) 2, 096
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, DOBUR, MARTI, KLRHO, DOAS
-
17:57
ISGYO, DOBUR, ASUZU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında