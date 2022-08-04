***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2022 15:59
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 10 Yıl
Fonun Tasfiye Tarihi 31.12.2032
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, fintech, oyun, SaaS ve ileri imalat teknolojilerine odaklanacak olup, fırsat bazlı olarak sürdürülebilirlik, eğitim teknolojileri, tarım teknolojileri ve sağlık teknolojileri alanlarını da takip edip sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratarak getiri elde edilmesini amaçlamaktadır.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,006849 2,5
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özgür Altuntaş 03.09.2021 Yönetim Kurulu Başkanı
Tayfun Özkan 03.09.2021 Yönetim Kurulu Üyesi
Ünlü Emre Coşkun 03.09.2021 Genel Müdür
Mehmet Dolgan 18.04.2022
Kemal Karabel 18.04.2022
İnanç Asım Sözer 18.04.2022
İbrahim Gedikoğlu 18.04.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051893
BIST