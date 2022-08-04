***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Süresi 10 YılFonun Tasfiye Tarihi 31.12.2032Fonun Yatırım Stratejisi Fon, fintech, oyun, SaaS ve ileri imalat teknolojilerine odaklanacak olup, fırsat bazlı olarak sürdürülebilirlik, eğitim teknolojileri, tarım teknolojileri ve sağlık teknolojileri alanlarını da takip edip sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratarak getiri elde edilmesini amaçlamaktadır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerNurol Portföy Yönetimi A.Ş.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,006849 2,5Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzgür Altuntaş 03.09.2021 Yönetim Kurulu BaşkanıTayfun Özkan 03.09.2021 Yönetim Kurulu ÜyesiÜnlü Emre Coşkun 03.09.2021 Genel MüdürMehmet Dolgan 18.04.2022Kemal Karabel 18.04.2022İnanç Asım Sözer 18.04.2022İbrahim Gedikoğlu 18.04.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051893BIST