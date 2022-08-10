***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)ZAFER BABÜR HAKARAR 21.06.2021 Nurol Yatırım Bankası Genel Müdür yardımcısı, Nurol Portföy Yönetim Kurulu Üyesi 10TAYFUN ÖZKAN 21.06.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15ÜNLÜ EMRE COŞKUN 21.06.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş GeliştirmeSERKAN TOPAKTAŞ 02.06.2022HÜSEYİN KÜÇÜK 02.06.2022KAMURAN DEĞGİN 02.06.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054197BIST