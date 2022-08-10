***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.08.2022 16:35
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
ZAFER BABÜR HAKARAR 21.06.2021 Nurol Yatırım Bankası Genel Müdür yardımcısı, Nurol Portföy Yönetim Kurulu Üyesi 10
TAYFUN ÖZKAN 21.06.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15
ÜNLÜ EMRE COŞKUN 21.06.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş Geliştirme
SERKAN TOPAKTAŞ 02.06.2022
HÜSEYİN KÜÇÜK 02.06.2022
KAMURAN DEĞGİN 02.06.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054197
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0286
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8094
18:0518,4519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1742
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
18:051.031,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,27
|Açılış
|: 1.031,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8494
|17,8848
|% -0,08
|
|Euro
|18,4159
|18,4565
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,8229
|21,9323
|% 1,18
|
|Frank
|18,9050
|19,0189
|% 1,04
|
|Riyal
|4,7357
|4,7595
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.904
|6.997
|0,00
|
|Yarım
|3.364
|3.421
|0,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.710
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,70
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,08
|
|B. Petrol
|97,79
|97,79
|1,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046