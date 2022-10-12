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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.10.2022 11:50
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
12.10.2022

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Nurol Portföy Yön.A.Ş. - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.nurolportfoy.com.tr- www.kap.gov.tr Fon portföyüne yapılacak ve alınacak işlemler olarak yalnızca TL olması koşuluyla türev araçlar dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, makroekonomik veriler ile rasyonel piyasa beklentilerine paralel olarak Türk Lirası varlıklara yatırım yapılarak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yakalamayı hedeflemektir. 4

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,000685 0,25 2 Fon Katılma paylarının satış başlangıç tarihini takip eden 6 ay içerisinde satılması halinde uygulanır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071072


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USAK 3,74 73.558.470 % 10,00  
DYOBY 23,12 53.251.787 % 9,99  
GESAN 104,20 586.269.319 % 9,97  
HEKTS 24,48 900.691.247 % 9,95  
COSMO 63,00 2.923.641 % 9,95  
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Frank 18,5964 18,7085 % 0,14  
Riyal 4,9318 4,9565 % 0,02  
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Altın Gr. 997 997 1,52  
Cumhuriyet 6.695 6.796 20,00  
Tam 6.721 6.773 5,00  
Yarım 3.275 3.310 1,00  
Çeyrek 1.641 1.656 1,00  
Gümüş.Ons 19,18 19,22 0,04  
Gümüş Gr. 11,46 11,47 0,02  
B. Petrol 94,51 94,51 0,22  
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