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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.11.2022 22:03
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,002877 1,05 Yoktur Yoktur

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
TAYFUN ÖZKAN 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Nurol Portföy Yön.A.Ş. Gebel Müdür, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 16
ÜNLÜ EMRE COŞKUN 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş Geliştirme
EMRE KALELİOĞLU 19.08.2022 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
FATİH BÜYÜKKARABACAK 19.08.2022 Yatırımcı Temsilcisi
HALİL İBRAHİM ÖZDEMİR 19.08.2022 Yatırımcı Temsilcisi

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÜNLÜ EMRE COŞKUN 26.01.2021 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 10 Düzey 3(Lisans No:211904), Türev Araçlar (Lisans No:308246)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076418


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PRKAB 34,10 292.178.695 % 10,00  
ERCB 85,25 96.946.400 % 10,00  
NTGAZ 35,88 187.861.762 % 9,99  
EDATA 24,46 88.708.734 % 9,98  
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Altın Gr. 987 987 1,88  
Cumhuriyet 6.628 6.728 39,00  
Tam 6.639 6.707 12,00  
Yarım 3.235 3.279 6,00  
Çeyrek 1.622 1.639 4,00  
Gümüş.Ons 19,38 19,41 -0,23  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,01  
B. Petrol 95,91 95,91 1,26  
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