***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,002877 1,05 Yoktur YokturFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)TAYFUN ÖZKAN 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Nurol Portföy Yön.A.Ş. Gebel Müdür, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 16ÜNLÜ EMRE COŞKUN 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş GeliştirmeEMRE KALELİOĞLU 19.08.2022 Gayrimenkul Değerleme UzmanıFATİH BÜYÜKKARABACAK 19.08.2022 Yatırımcı TemsilcisiHALİL İBRAHİM ÖZDEMİR 19.08.2022 Yatırımcı TemsilcisiFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÜNLÜ EMRE COŞKUN 26.01.2021 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 10 Düzey 3(Lisans No:211904), Türev Araçlar (Lisans No:308246)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076418BIST