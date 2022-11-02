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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.11.2022 22:05
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ÜNLÜ EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
HÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076419


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 68,75 300.565.284 % 10,00  
PRKAB 34,10 292.178.695 % 10,00  
ERCB 85,25 96.946.400 % 10,00  
NTGAZ 35,88 187.861.762 % 9,99  
EDATA 24,46 88.708.734 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6123 18,6174 % 0,17  
Euro 18,3803 18,3978 % 0,21  
Sterlin 21,2502 21,3568 % -0,17  
Frank 18,5632 18,6750 % 0,24  
Riyal 4,9375 4,9623 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 -0,26  
Altın Gr. 991 992 6,46  
Cumhuriyet 6.628 6.728 39,00  
Tam 6.669 6.737 42,00  
Yarım 3.250 3.294 21,00  
Çeyrek 1.630 1.646 11,00  
Gümüş.Ons 19,55 19,58 -0,06  
Gümüş Gr. 11,89 11,91 0,16  
B. Petrol 96,09 96,09 1,44  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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