***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2022 10:53
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Aydoğan 09.09.2022 18 Düzey 3 (Lisans No:214149)
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özgür Altuntaş 03.09.2021 Yönetim Kurulu Başkanı
Dr.Tayfun Özkan 03.09.2021 Genel Müdür-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ünlü Emre Coşkun 03.09.2021 Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Dolgan 18.04.2022
Kemal Karabel 18.04.2022
İnanç Asım Sözer 18.04.2022
İbrahim Gedikoğlu 18.04.2022
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre Coşkun 03.09.2021 Genel Müdür Yardımcısı 10 Düzey3:211904 (2017), Türev Araçlar:308246 (2017)
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Emre Coşkun Genel Müdür Yardımcısı (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin Aydoğan Fon Müdürü (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079132
BIST