***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHüseyin Aydoğan 09.09.2022 18 Düzey 3 (Lisans No:214149)Fon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzgür Altuntaş 03.09.2021 Yönetim Kurulu BaşkanıDr.Tayfun Özkan 03.09.2021 Genel Müdür-Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıÜnlü Emre Coşkun 03.09.2021 Genel Müdür YardımcısıMehmet Dolgan 18.04.2022Kemal Karabel 18.04.2022İnanç Asım Sözer 18.04.2022İbrahim Gedikoğlu 18.04.2022Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEmre Coşkun 03.09.2021 Genel Müdür Yardımcısı 10 Düzey3:211904 (2017), Türev Araçlar:308246 (2017)İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEmre Coşkun Genel Müdür Yardımcısı (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.trHüseyin Aydoğan Fon Müdürü (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079132BIST