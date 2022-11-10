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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.11.2022 11:02
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre COŞKUN 26.01.2021 Genel Müdür Yardımcısı 10 Düzey3:211904 (2017), Türev Araçlar:308246 (2017)
Türkay AKBULUT 01.07.2022 Portföy Yöneticisi 17 Düzey3:203716, Türev Araçlar:301917

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Emre COŞKUN Genel Müdür Yardımcısı (212) 286 82 51 emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin AYDOĞAN Mali İşler ve Operasyon Müdürü (212) 286 82 52 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079138


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SMRTG 102,30 80.798.995 % 10,00  
KERVN 0,99 1.937.057 % 10,00  
GZNMI 46,68 107.239.112 % 9,99  
INVEO 30,18 244.451.391 % 9,99  
POLTK 1.033,70 20.969.106 % 9,99  
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Sterlin 21,1119 21,2178 % 0,45  
Frank 18,7253 18,8381 % -0,27  
Riyal 4,9282 4,9529 % 0,07  
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15:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.707 2,41  
Altın Gr. 1.020 1.020 2,09  
Cumhuriyet 6.778 6.881 -15,00  
Tam 6.806 6.856 -4,00  
Yarım 3.316 3.352 -2,00  
Çeyrek 1.663 1.675 -1,00  
Gümüş.Ons 21,09 21,11 0,08  
Gümüş Gr. 12,60 12,61 0,05  
B. Petrol 92,28 92,28 -0,37  
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