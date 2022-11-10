***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2022 11:02
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre COŞKUN 26.01.2021 Genel Müdür Yardımcısı 10 Düzey3:211904 (2017), Türev Araçlar:308246 (2017)
Türkay AKBULUT 01.07.2022 Portföy Yöneticisi 17 Düzey3:203716, Türev Araçlar:301917
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Emre COŞKUN Genel Müdür Yardımcısı (212) 286 82 51 emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin AYDOĞAN Mali İşler ve Operasyon Müdürü (212) 286 82 52 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079138
BIST
15:284.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 45,85
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:2818,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:2818,5018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1242
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:281.020,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.020,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:28
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|GZNMI
|46,68
|107.239.112
|% 9,99
|
|INVEO
|30,18
|244.451.391
|% 9,99
|
|POLTK
|1.033,70
|20.969.106
|% 9,99
|
|GOLTS
|119,20
|156.539.075
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|14.079.038
|% -9,96
|
|ARASE
|177,00
|192.625.720
|% -9,69
|
|KLMSN
|16,81
|80.358.962
|% -8,64
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,60
|5.475.166.693
|% 0,36
|
|TCELL
|32,16
|2.737.980.100
|% 0,06
|
|EKGYO
|5,28
|2.565.695.292
|% 4,35
|
|ASELS
|37,36
|2.523.816.337
|% -1,01
|
|ODAS
|9,97
|2.405.280.019
|% 1,84
|
|EKGYO
|5,28
|2.565.695.292
|% 4,35
|
|ODAS
|9,97
|2.405.280.019
|% 1,84
|
|YKBNK
|9,50
|1.502.465.052
|% 2,48
|
|PETKM
|14,35
|2.246.084.231
|% 1,49
|
|ISCTR
|9,17
|1.354.179.091
|% 1,21
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5835
|18,5852
|% -0,01
|
|Euro
|18,4839
|18,5018
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,1119
|21,2178
|% 0,45
|
|Frank
|18,7253
|18,8381
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,07
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.806
|6.856
|-4,00
|
|Yarım
|3.316
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.675
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,61
|0,05
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|-0,37
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43KONKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 46.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 022, 496 adet işlem
-
15:40GZNMI
Yüzde 9.66 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 428, 034 adet işlem
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 57 artarak (% 0.90 ) 3, 885
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KGYO, SMRTG, IDGYO, EDIP, BAKAB, PARSN, GLRYH, KERVN, YEOTK, INVEO
-
15:38
PARSN, KCAER, YEOTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında