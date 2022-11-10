***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2022 11:05
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre COŞKUN 26.01.2021 Genel Müdür Yardımcısı 10 Düzey3:211904 (2017), Türev Araçlar:308246 (2017)
Türkay Akbulut 01.07.2022 Portföy Yöneticisi 17 Düzey3:203716, Türev Araçlar:301917
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Emre COŞKUN Genel Müdür Yardımcısı (212) 286 82 51 emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin AYDOĞAN Mali İşler ve Operasyon Müdürü (212) 286 82 52 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079141
BIST
11:274.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 45,25
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.416
En Düşük
4.364
11:2718,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5536
11:2718,6107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0153
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,5853
11:271.022,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.022,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler11:27
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|159.053.050
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|66.184.385
|% 9,98
|
|GLRYH
|5,19
|22.880.553
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,94
|26.529.834
|% 9,96
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|10.245.732
|% -9,96
|
|GOLTS
|120,40
|79.070.793
|% -9,06
|
|KLMSN
|16,75
|49.319.244
|% -8,97
|
|ARASE
|179,00
|93.060.160
|% -8,67
|
|THYAO
|113,80
|2.275.255.019
|% 2,34
|
|ODAS
|9,77
|1.576.221.583
|% -0,20
|
|TCELL
|32,66
|1.489.521.716
|% 1,62
|
|ASELS
|38,14
|1.316.871.217
|% 1,06
|
|PETKM
|14,45
|1.239.127.094
|% 2,19
|
|ODAS
|9,77
|1.576.221.583
|% -0,20
|
|EKGYO
|5,08
|576.491.347
|% 0,40
|
|PETKM
|14,45
|1.239.127.094
|% 2,19
|
|TTKOM
|14,75
|1.060.961.843
|% 6,27
|
|ALBRK
|2,50
|153.431.424
|% 3,31
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6043
|18,6099
|% 0,12
|
|Euro
|18,6046
|18,6107
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,1324
|21,2384
|% 0,55
|
|Frank
|18,8205
|18,9339
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,18
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|4,68
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|4,45
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.822
|6.881
|21,00
|
|Yarım
|3.324
|3.364
|10,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.682
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,06
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|-0,35
|