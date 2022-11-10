***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2022 11:06
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre COŞKUN 26.01.2021 Genel Müdür Yardımcısı 10 Düzey3:211904 (2017), Türev Araçlar:308246 (2017)
Türkay AKBULUT 01.07.2022 Portföy Yöneticisi 17 Düzey3:203716, Türev Araçlar:301917
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Emre COŞKUN Genel Müdür Yardımcısı (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin AYDOĞAN Mali İşler ve Operasyon Müdürü (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079142
BIST
10:544.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 44,64
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.416
En Düşük
4.364
10:5418,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:5418,6329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:541.020,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.020,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:54
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|104.129.535
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|61.616.064
|% 9,98
|
|GLRYH
|5,19
|21.912.332
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,94
|25.855.389
|% 9,96
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|8.971.529
|% -9,96
|
|KLMSN
|16,92
|41.520.422
|% -8,04
|
|KNFRT
|13,74
|35.090.607
|% -8,03
|
|YATAS
|20,60
|22.588.000
|% -7,54
|
|THYAO
|112,60
|1.525.463.765
|% 1,26
|
|ODAS
|9,97
|1.162.804.968
|% 1,84
|
|TCELL
|33,46
|1.058.753.490
|% 4,11
|
|ASELS
|38,38
|1.020.556.973
|% 1,70
|
|HEKTS
|37,60
|981.191.127
|% 4,21
|
|ODAS
|9,97
|1.162.804.968
|% 1,84
|
|EKGYO
|5,12
|356.446.836
|% 1,19
|
|PETKM
|14,55
|907.565.804
|% 2,90
|
|ALBRK
|2,50
|112.207.028
|% 3,31
|
|SKBNK
|2,18
|94.910.240
|% 1,40
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6047
|18,6079
|% 0,11
|
|Euro
|18,6295
|18,6329
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,1158
|21,2217
|% 0,47
|
|Frank
|18,8015
|18,9147
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9336
|4,9583
|% 0,18
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|1,63
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.809
|6.867
|7,00
|
|Yarım
|3.318
|3.357
|3,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.678
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,01
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,57
|0,02
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-0,45
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:09RTALB
Yüzde 4.25 oranında artışla 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 243, 912 adet işlem
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, SASA, PGSUS
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, HEKTS, TTKOM
-
11:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 77 artarak (% 1.03 ) 3, 890
-
11:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BAKAB, SMRTG, GLRYH, PARSN, MIATK, YEOTK