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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.11.2022 11:16
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin AYDOĞAN 09.06.2021 18 Yıl Düzey 3 (Lisans No:214149)

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
ZAFER BABÜR HAKARAR 21.06.2021 Nurol Yatırım Bankası Genel Müdür yardımcısı, Nurol Portföy Yönetim Kurulu Üyesi 10
DR.TAYFUN ÖZKAN 21.06.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15
ÜNLÜ EMRE COŞKUN 21.06.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş Geliştirme
SERKAN TOPAKTAŞ 02.06.2022
HÜSEYİN KÜÇÜK 02.06.2022
KAMURAN DEĞGİN 02.06.2022

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÜNLÜ EMRE COŞKUN 26.01.2021 Genel Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 Düzey 3(Lisans No:211904), Türev Araçlar (Lisans No:308246)

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Emre COŞKUN Genel Müdür Yardımcısı (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin AYDOĞAN Fon Müdürü (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079144


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Tam 6.803 6.853 -7,00  
Yarım 3.315 3.350 -4,00  
Çeyrek 1.663 1.675 -1,00  
Gümüş.Ons 21,07 21,12 0,07  
Gümüş Gr. 12,56 12,59 0,03  
B. Petrol 92,11 92,11 -0,54  
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