***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)ZAFER BABÜR HAKARAR 12.07.2021 Nurol Yatırım Bankası Genel Müdür yardımcısı, Nurol Portföy Yönetim Kurulu Üyesi 10DR.TAYFUN ÖZKAN 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15ÜNLÜ EMRE COŞKUN 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş GeliştirmeYATIRIMCI TEMSİLCİSİİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaÜNLÜ EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.trHÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079146BIST