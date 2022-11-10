***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2022 11:19
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
ZAFER BABÜR HAKARAR 12.07.2021 Nurol Yatırım Bankası Genel Müdür yardımcısı, Nurol Portföy Yönetim Kurulu Üyesi 10
DR.TAYFUN ÖZKAN 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15
ÜNLÜ EMRE COŞKUN 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş Geliştirme
YATIRIMCI TEMSİLCİSİ
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ÜNLÜ EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
HÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079146
BIST
14:184.425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 64,46
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
14:1818,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5536
14:1818,5064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1196
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4865
14:181.021,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.021,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler14:18
|ERCB
|114,40
|63.553.490
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|69.125.031
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.272.555
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|240.955.340
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|69.446.210
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,70
|13.253.215
|% -9,96
|
|ARASE
|178,70
|181.362.066
|% -8,83
|
|GOLTS
|121,10
|128.227.288
|% -8,53
|
|OTTO
|40,20
|246.899
|% -8,22
|
|KLMSN
|16,90
|72.757.066
|% -8,15
|
|THYAO
|112,10
|4.393.870.125
|% 0,81
|
|TCELL
|32,16
|2.547.995.882
|% 0,06
|
|ODAS
|9,83
|2.135.936.465
|% 0,41
|
|EREGL
|34,58
|2.113.329.198
|% -0,40
|
|ASELS
|37,94
|1.957.493.772
|% 0,53
|
|EKGYO
|5,15
|1.346.782.813
|% 1,78
|
|ODAS
|9,83
|2.135.936.465
|% 0,41
|
|PETKM
|14,47
|1.949.601.403
|% 2,33
|
|TTKOM
|14,52
|1.856.255.147
|% 4,61
|
|YKBNK
|9,57
|1.103.910.955
|% 3,24
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5987
|18,6026
|% 0,08
|
|Euro
|18,4964
|18,5064
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,1183
|21,2242
|% 0,48
|
|Frank
|18,7290
|18,8418
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9311
|4,9558
|% 0,13
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,86
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.882
|-14,00
|
|Tam
|6.808
|6.857
|-3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,06
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-0,73
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 37 artarak (% 1.21 ) 4, 816
-
14:33XU100
Endeks 4, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 50, 934.00 milyon TL de
-
14:33KONKA
Yüzde 9.81 oranında artışla 46.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 738, 751 adet işlem
-
14:32KGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 168 adet işlem
-
14:31PSGYO
Yüzde 6.52 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 089, 844 adet işlem