***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)DR.TAYFUN ÖZKAN 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 16ÜNLÜ EMRE COŞKUN 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş GeliştirmeEMRE KALELİOĞLU 19.08.2022 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 7FATİH BÜYÜKKARABACAK 19.08.2022 Yatırımcı TemsilcisiHALİL İBRAHİM ÖZDEMİR 19.08.2022 Yatırımcı Temsilcisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079148BIST