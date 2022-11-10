***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2022 11:22
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
DR.TAYFUN ÖZKAN 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 16
ÜNLÜ EMRE COŞKUN 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş Geliştirme
EMRE KALELİOĞLU 19.08.2022 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 7
FATİH BÜYÜKKARABACAK 19.08.2022 Yatırımcı Temsilcisi
HALİL İBRAHİM ÖZDEMİR 19.08.2022 Yatırımcı Temsilcisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079148
BIST
14:174.424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 62,91
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
14:1718,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5536
14:1718,5131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1129
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4865
14:171.021,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.021,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler14:17
|ERCB
|114,40
|63.654.276
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|69.125.031
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.272.555
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|240.955.340
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|69.446.210
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,70
|13.255.278
|% -9,96
|
|ARASE
|178,50
|181.586.193
|% -8,93
|
|KLMSN
|16,86
|73.271.003
|% -8,37
|
|OTTO
|40,20
|246.899
|% -8,22
|
|GOLTS
|121,80
|129.005.772
|% -8,01
|
|THYAO
|111,80
|4.479.353.020
|% 0,54
|
|TCELL
|32,12
|2.559.359.898
|% -0,06
|
|ODAS
|9,83
|2.139.086.927
|% 0,41
|
|EREGL
|34,60
|2.117.459.082
|% -0,35
|
|ASELS
|37,96
|1.964.692.242
|% 0,58
|
|EKGYO
|5,15
|1.347.642.344
|% 1,78
|
|ODAS
|9,83
|2.139.086.927
|% 0,41
|
|PETKM
|14,47
|1.950.410.664
|% 2,33
|
|TTKOM
|14,53
|1.858.034.840
|% 4,68
|
|YKBNK
|9,60
|1.130.919.072
|% 3,56
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5997
|18,6019
|% 0,08
|
|Euro
|18,5066
|18,5131
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,1243
|21,2302
|% 0,51
|
|Frank
|18,7287
|18,8415
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9306
|4,9554
|% 0,12
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|3,10
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.882
|-14,00
|
|Tam
|6.808
|6.857
|-3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,63
|0,07
|
|B. Petrol
|91,93
|91,93
|-0,72
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:32KGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 168 adet işlem
-
14:31PSGYO
Yüzde 6.52 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 089, 844 adet işlem
-
14:30LINK
Yüzde 6.14 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 970 adet işlem
-
14:29GZNMI
Yüzde 7.26 oranında artışla 45.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 950, 643 adet işlem
-
14:28XU100
Endeks 4, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 50, 186.00 milyon TL de