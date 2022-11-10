***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHüseyin Aydoğan 09.06.2021 18 Düzey 3 (Lisans No:214149)Fon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Zafer Babür Hakarar 12.07.2021 Nurol Yatırım Bankası Genel Müdür yardımcısı, Nurol Portföy Yönetim Kurulu Üyesi 11Dr.Tayfun Özkan 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 16Ünlü Emre Coşkun 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş GeliştirmeDilek Tatar SayıcıAbdülkadir SayıcıFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÜnlü Emre Coşkun 26.01.2021 Genel Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 Düzey 3(Lisans No:211904), Türev Araçlar (Lisans No:308246)İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaÜnlü Emre Coşkun Genel Müdür Yardımcısı (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.trHüseyin Aydoğan Fon Müdürü (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079149BIST