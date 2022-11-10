***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2022 12:25
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre COŞKUN 26.01.2021 Genel Müdür Yardımcısı 10 Düzey3:211904 (2017), Türev Araçlar:308246 (2017)
Türkay AKBULUT 01.07.2022 Portföy Yöneticisi 17 Düzey3:203716, Türev Araçlar:301917
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Emre COŞKUN Genel Müdür Yardımcısı (212) 286 82 51 emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin AYDOĞAN Mali İşler ve Operasyon Müdürü (212) 286 82 52 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079163
BIST
16:004.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 67,27
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
16:0018,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
16:0018,5202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1058
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
16:001.021,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.021,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:58
|KONKA
|46,64
|323.723.359
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|244.859.636
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|70.814.803
|% 9,98
|
|ARASE
|176,40
|213.927.015
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,70
|14.236.657
|% -9,96
|
|GOLTS
|119,50
|189.729.597
|% -9,74
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|BANVT
|79,55
|28.820.312
|% -8,14
|
|THYAO
|111,80
|5.678.854.856
|% 0,54
|
|EKGYO
|5,34
|3.138.861.796
|% 5,53
|
|TCELL
|32,60
|3.013.075.184
|% 1,43
|
|EREGL
|35,34
|2.939.300.843
|% 1,79
|
|ASELS
|37,52
|2.671.025.118
|% -0,58
|
|EKGYO
|5,34
|3.138.861.796
|% 5,53
|
|ODAS
|9,90
|2.496.207.229
|% 1,12
|
|YKBNK
|9,56
|1.587.563.853
|% 3,13
|
|PETKM
|14,39
|2.350.750.102
|% 1,77
|
|ISCTR
|9,19
|1.444.755.989
|% 1,43
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5928
|18,5970
|% 0,05
|
|Euro
|18,5068
|18,5127
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,1173
|21,2232
|% 0,47
|
|Frank
|18,7309
|18,8437
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,08
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|5,47
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.814
|6.865
|5,00
|
|Yarım
|3.320
|3.356
|2,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,63
|0,07
|
|B. Petrol
|92,24
|92,24
|-0,41
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13XU100
Endeks 4, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 65, 466.00 milyon TL de
-
16:13ECILC
Yüzde 5.45 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 042, 653 adet işlem
-
16:11ENKAI
Yüzde 5.73 oranında artışla 21.42 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 704, 405 adet işlem
-
16:10HEKTS
Yüzde 5.88 oranında artışla 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 914, 931 adet işlem
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, EKGYO, HEKTS