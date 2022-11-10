***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2022 14:02
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Zafer Babür Hakarar 12.07.2021 Nurol Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı, 11
Dr.Tayfun Özkan 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 16
Ünlü Emre Coşkun 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş Geliştirme
Ali Kılıç 04.03.2022
Çağlar Kılıç 04.03.2022
Onur Çotur 04.03.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079174
BIST
15:294.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 46,16
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:2918,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:2918,4900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1360
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:291.020,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.020,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:27
|KONKA
|46,64
|321.765.738
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|244.484.951
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|70.457.817
|% 9,98
|
|GOLTS
|119,20
|156.666.977
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|14.080.683
|% -9,96
|
|ARASE
|177,50
|193.397.699
|% -9,44
|
|KLMSN
|16,80
|80.372.559
|% -8,70
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,60
|5.489.277.331
|% 0,36
|
|TCELL
|32,06
|2.774.823.771
|% -0,25
|
|EKGYO
|5,31
|2.621.168.338
|% 4,94
|
|ASELS
|37,32
|2.549.098.107
|% -1,11
|
|ODAS
|9,98
|2.412.323.961
|% 1,94
|
|EKGYO
|5,31
|2.621.168.338
|% 4,94
|
|ODAS
|9,98
|2.412.323.961
|% 1,94
|
|YKBNK
|9,51
|1.513.981.306
|% 2,59
|
|PETKM
|14,31
|2.257.614.768
|% 1,20
|
|ISCTR
|9,16
|1.364.195.993
|% 1,10
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5835
|18,5852
|% -0,01
|
|Euro
|18,4789
|18,4900
|% -0,73
|
|Sterlin
|21,1117
|21,2176
|% 0,45
|
|Frank
|18,7278
|18,8406
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,08
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.807
|6.857
|-3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,06
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,34
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:40GZNMI
Yüzde 9.66 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 428, 034 adet işlem
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 57 artarak (% 0.90 ) 3, 885
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KGYO, SMRTG, IDGYO, EDIP, BAKAB, PARSN, GLRYH, KERVN, YEOTK, INVEO
-
15:38
PARSN, KCAER, YEOTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:38
DGNMO, PENGD, ARASE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında