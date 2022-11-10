***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler30 Haziran ve 31 Aralık'ıtakip eden 10.işgünü pay fiyatı açıklanır.11 iş günü talimatların gerçekleşme tarihidir. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. 500000 Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:30 a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 12:30?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHüseyin AYDOĞAN 09.09.2022 18 Düzey 3 (Lisans No:214149)Fon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZGÜR ALTUNTAŞDR.TAYFUN ÖZKAN GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISIEMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR YARDIMCISIZEYNEP SAYRA ALTUNTAŞ YATIRIM KOMİTESİ ÜYESİFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEMRE COŞKUN 26.01.2021 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.trHÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079206BIST