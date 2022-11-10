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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.11.2022 16:15
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
30 Haziran ve 31 Aralık'ı takip eden 10.işgünü pay fiyatı açıklanır.11 iş günü talimatların gerçekleşme tarihidir. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. 500000 Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:30'a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 12:30'dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin AYDOĞAN 18 Düzey 3 (Lisans No:214149)

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZGÜR ALTUNTAŞ
DR.TAYFUN ÖZKAN GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
EMRE COŞKUN 26.01.2021 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 10 DÜZEY 3-TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
HÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079213


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ANSGR 11,99 32.293.496 % 10,00  
AYEN 34,54 436.083.027 % 10,00  
SMRTG 102,30 80.798.995 % 10,00  
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Riyal 4,9164 4,9411 % -0,17  
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17:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.743 38,22  
Altın Gr. 1.036 1.036 18,23  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.880 6.964 104,00  
Yarım 3.352 3.405 51,00  
Çeyrek 1.681 1.702 26,00  
Gümüş.Ons 21,69 21,72 0,68  
Gümüş Gr. 12,88 12,89 0,33  
B. Petrol 92,39 92,39 -0,26  
Seans Raporu 17:43
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