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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.11.2022 16:18
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özgür Altuntaş 03.09.2021
Dr.Tayfun Özkan 03.09.2021 Genel Müdür-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ünlü Emre Coşkun 03.09.2021 Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Dolgan 18.04.2022
Kemal Karabel 18.04.2022
İnanç Asım Sözer 18.04.2022
İbrahim Gedikoğlu 18.04.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079215


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 41,80 35.352.890 % 10,00  
GARFA 22,00 7.719.750 % 10,00  
AYEN 34,54 438.791.273 % 10,00  
ERCB 114,40 78.698.427 % 10,00  
SMRTG 102,30 135.378.603 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4850 18,4973 % -0,49  
Euro 18,7786 18,8033 % 0,95  
Sterlin 21,4983 21,6061 % 2,29  
Frank 19,0158 19,1303 % 1,28  
Riyal 4,9035 4,9281 % -0,43  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 42,63  
Altın Gr. 1.041 1.041 23,24  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.909 6.998 138,00  
Yarım 3.366 3.421 67,00  
Çeyrek 1.688 1.710 34,00  
Gümüş.Ons 21,60 21,62 0,59  
Gümüş Gr. 12,91 12,93 0,37  
B. Petrol 93,57 93,57 0,92  
Seans Raporu 18:05
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