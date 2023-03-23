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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.03.2023 00:02
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tayfun ÖZKAN 01.02.2023 Genel Müdür, Portföy Yöneticisi 17 Düzey 3 (205334)-Türev Araçlar (302147)
Türkay Akbulut 01.07.2022 Portföy Yöneticisi 17 Düzey3:203716, Türev Araçlar:301917
İlhan Timur 20.03.2023 Portföy Yöneticisi 23 Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127215


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BRYAT 806,30 123.734.730 % 10,00  
YAPRK 45,76 9.680.023 % 10,00  
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Riyal 5,0554 5,0808 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.966 -3,80  
Altın Gr. 1.203 1.203 -2,58  
Cumhuriyet 8.039 8.161 -23,00  
Tam 8.130 8.255 -5,00  
Yarım 3.986 4.039 -3,00  
Çeyrek 1.993 2.020 -1,00  
Gümüş.Ons 22,90 22,93 -0,06  
Gümüş Gr. 14,02 14,03 -0,05  
B. Petrol 75,80 75,80 0,01  
Seans Raporu 18:05
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