***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.03.2023 00:13
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tayfun ÖZKAN 01.02.2023 Genel Müdür, Portföy Yöneticisi 17 Düzey 3 (205334)-Türev Araçlar (302147)
Türkay AKBULUT 01.07.2022 Portföy Yöneticisi 17 Düzey3:203716, Türev Araçlar:301917
İlhan Timur 20.03.2023 Portföy Yöneticisi 23 Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127222
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,0733
En Düşük
18,9954
18:0520,7112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0370
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,8276
En Düşük
20,6194
18:051.204,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.204,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.207,38
En Düşük
1.201,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0394
|19,0544
|% 0,08
|
|Euro
|20,6737
|20,7112
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,2923
|23,4091
|% 0,02
|
|Frank
|20,6735
|20,7981
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0549
|5,0803
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|-2,15
|
|Altın Gr.
|1.203
|1.204
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.132
|8.249
|-11,00
|
|Yarım
|3.986
|4.036
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.993
|2.018
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,01
|14,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,80
|75,80
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 493 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EREGL, ALARK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, AKSEN, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 75 artarak (% 1.40 ) 4, 473
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, MERCN, IDEAS, CRDFA, CRFSA, AZTEK, ENSRI, ULUFA, ONCSM, DGGYO