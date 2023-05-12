***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2023 12:27
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tayfun ÖZKAN 01.02.2023 Genel Müdür, Portföy Yöneticisi 17 Düzey 3 205334-Türev Araçlar (302147)
İlhan TİMUR 20.03.2023 Portföy Yöneticisi 23 Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134
Fatih KARABACAK 02.05.2023 Portföy Yöneticisi 16 Düzey3:213833, Türev Araçlar:912860
Tuğba OĞUZHAN 08.05.2023 Portföy Yöneticisi 14 Düzey3:203872, Türev Araçlar:302209
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150778
BIST
14:034.835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -13,01
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
14:0319,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0582
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
14:0321,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
14:031.263,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.263,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler14:01
|AVHOL
|25,54
|28.656.876
|% 9,99
|
|IMASM
|24,28
|57.817.214
|% 9,86
|
|ATAGY
|4,67
|2.391.042
|% 7,11
|
|CCOLA
|290,90
|403.288.203
|% 6,75
|
|EDATA
|19,05
|27.358.511
|% 6,25
|
|ARSAN
|6,48
|4.001.705
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,58
|40.724.391
|% -8,19
|
|OTTO
|89,30
|345.494
|% -7,27
|
|BOBET
|18,60
|93.359.708
|% -6,44
|
|PAMEL
|163,50
|40.401.463
|% -6,14
|
|ISCTR
|14,60
|4.785.651.081
|% 3,55
|
|KCHOL
|98,95
|3.532.503.729
|% 2,43
|
|THYAO
|133,80
|3.295.354.944
|% -1,83
|
|YKBNK
|12,04
|2.379.188.607
|% 4,42
|
|TUPRS
|72,15
|2.180.609.581
|% 0,91
|
|ISCTR
|14,60
|4.785.651.081
|% 3,55
|
|YKBNK
|12,04
|2.379.188.607
|% 4,42
|
|EKGYO
|5,94
|1.032.331.819
|% 0,17
|
|AKBNK
|19,22
|2.129.519.772
|% 3,95
|
|SKBNK
|2,43
|255.328.815
|% -0,41
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5851
|19,6106
|% 0,33
|
|Euro
|21,4857
|21,4975
|% 0,63
|
|Sterlin
|24,4863
|24,6091
|% 0,42
|
|Frank
|21,8476
|21,9792
|% 0,34
|
|Riyal
|5,2083
|5,2344
|% 0,23
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|9.336
|9.478
|-178,00
|
|Tam
|9.358
|9.638
|-134,32
|
|Yarım
|4.594
|4.772
|-92,00
|
|Çeyrek
|2.290
|2.372
|-53,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,05
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,14
|75,14
|0,16
|