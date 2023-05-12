***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2023 12:30
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.- Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tayfun ÖZKAN 01.02.2023 Genel Müdür, Portföy Yöneticisi 17 Düzey 3 (205334)-Türev Araçlar (302147)
İlhan TİMUR 20.03.2023 Portföy Yöneticisi 23 Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134
Fatih KARABACAK 02.05.2023 Portföy Yöneticisi 16 Düzey3:213833, Türev Araçlar:912860
Tuğba OĞUZHAN 08.05.2023 Portföy Yöneticisi 14 Düzey3:203872, Türev Araçlar:302209
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150789
BIST
14:034.835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -13,01
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
14:0319,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0582
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
14:0321,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
14:031.263,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.263,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler14:01
|AVHOL
|25,54
|28.656.876
|% 9,99
|
|IMASM
|24,28
|57.817.214
|% 9,86
|
|ATAGY
|4,67
|2.391.042
|% 7,11
|
|CCOLA
|290,90
|403.288.203
|% 6,75
|
|EDATA
|19,05
|27.358.511
|% 6,25
|
|ARSAN
|6,48
|4.001.705
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,58
|40.724.391
|% -8,19
|
|OTTO
|89,30
|345.494
|% -7,27
|
|BOBET
|18,60
|93.359.708
|% -6,44
|
|PAMEL
|163,50
|40.401.463
|% -6,14
|
|ISCTR
|14,60
|4.785.651.081
|% 3,55
|
|KCHOL
|98,95
|3.532.503.729
|% 2,43
|
|THYAO
|133,80
|3.295.354.944
|% -1,83
|
|YKBNK
|12,04
|2.379.188.607
|% 4,42
|
|TUPRS
|72,15
|2.180.609.581
|% 0,91
|
|ISCTR
|14,60
|4.785.651.081
|% 3,55
|
|YKBNK
|12,04
|2.379.188.607
|% 4,42
|
|EKGYO
|5,94
|1.032.331.819
|% 0,17
|
|AKBNK
|19,22
|2.129.519.772
|% 3,95
|
|SKBNK
|2,43
|255.328.815
|% -0,41
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5851
|19,6106
|% 0,33
|
|Euro
|21,4857
|21,4975
|% 0,63
|
|Sterlin
|24,4863
|24,6091
|% 0,42
|
|Frank
|21,8476
|21,9792
|% 0,34
|
|Riyal
|5,2083
|5,2344
|% 0,23
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|9.336
|9.478
|-178,00
|
|Tam
|9.358
|9.638
|-134,32
|
|Yarım
|4.594
|4.772
|-92,00
|
|Çeyrek
|2.290
|2.372
|-53,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,05
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,14
|75,14
|0,16
|