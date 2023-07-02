Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.07.2023 11:47
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Değerleme Kuruluşları SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş., GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162958


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:355.759
Değişim :  0,46% |  26,25
Açılış :  5.725  
Önceki Kapanış :  5.733  
En Düşük
5.693 En Yüksek
5.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 60,00 1.089.786 % 0,00  
AYES 18,62 791.178 % 0,00  
AVHOL 98,85 29.318.811 % 0,00  
BRMEN 2,23 667.084 % 0,00  
CMENT 62,90 307.729 % 0,00  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 25,7312 25,8881 % -0,43  
Euro 27,8133 28,1329 % -0,49  
Sterlin 32,9191 33,0842 % 0,63  
Frank 28,9434 29,1177 % 0,47  
Riyal 6,9138 6,9484 % -0,04  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.920 11,41  
Altın Gr. 1.604 1.604 7,42  
Cumhuriyet 10.687 10.849 337,00  
Tam 10.626 10.913 346,23  
Yarım 5.123 5.343 19,00  
Çeyrek 2.569 2.671 9,00  
Gümüş.Ons 22,75 22,79 0,20  
Gümüş Gr. 19,02 19,04 0,14  
B. Petrol 75,00 75,00 0,49  
Seans Raporu 12:35
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru