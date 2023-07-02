***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.07.2023 12:28
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Tayfun ÖZKAN 21.06.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 10
Semih KAYAALP 11.11.2022 Yönetim Kurulu Üyesi 21
Emre KALELİOĞLU 11.11.2022 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162973
BIST
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12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3525,8881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,1128
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1219
En Düşük
25,5786
12:3528,1329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1395
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,5695
En Düşük
28,0438
12:351.604,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.603,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.596,48
|
1.610,46
En Düşük
1.591,76
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 0,00
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7312
|25,8881
|% -0,43
|
|Euro
|27,8133
|28,1329
|% -0,49
|
|Sterlin
|32,9191
|33,0842
|% 0,63
|
|Frank
|28,9434
|29,1177
|% 0,47
|
|Riyal
|6,9138
|6,9484
|% -0,04
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|11,41
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|7,42
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.123
|5.343
|19,00
|
|Çeyrek
|2.569
|2.671
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,79
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,02
|19,04
|0,14
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,49
|