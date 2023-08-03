***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.08.2023 14:21
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0 Yoktur 0 Yoktur Gayrimenkul alış ve satış arasında net farkın %8'i.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180242
BIST
'
15:247.261
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,04
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.246
En Yüksek
7.366
15:2426,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0531
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
15:2429,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1111
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
15:241.674,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.674,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler15:23
|KLSER
|44,24
|130.015.963
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|593.827.288
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|122.383.957
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|493.720.408
|% 9,99
|
|SDTTR
|274,30
|1.215.852.202
|% 9,98
|
|TUKAS
|9,36
|1.125.733.154
|% -10,00
|
|MACKO
|102,00
|557.721.703
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|PCILT
|31,64
|400.977.404
|% -7,70
|
|ASTOR
|115,90
|5.884.886.783
|% 1,40
|
|THYAO
|236,20
|5.054.837.516
|% -0,13
|
|EKGYO
|8,86
|3.668.946.043
|% 2,78
|
|KONTR
|246,00
|3.564.743.616
|% 7,47
|
|ASELS
|77,00
|3.394.129.011
|% -2,16
|
|EKGYO
|8,86
|3.668.946.043
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,27
|3.160.496.269
|% -0,90
|
|ZOREN
|4,31
|750.555.082
|% 0,23
|
|SKBNK
|3,10
|499.667.794
|% -1,90
|
|ISCTR
|15,58
|2.392.856.577
|% -1,08
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9639
|26,9726
|% 0,19
|
|Euro
|29,5404
|29,5892
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,0075
|34,1781
|% -0,46
|
|Frank
|30,6603
|30,8450
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1656
|7,2015
|% 0,02
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|1,02
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|11.189
|11.358
|-80,00
|
|Tam
|10.949
|11.026
|-56,00
|
|Yarım
|5.479
|5.538
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.769
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|0,02
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38GRTRK
Yüzde 8.04 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 037, 608 adet işlem
-
15:37YGYO
Yüzde 4.49 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 578, 875 adet işlem
-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 22 kaybederek (% -0.15 ) 7, 894
-
15:36XU100
Endeks 7, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 97, 714.00 milyon TL de
-
15:36CVKMD
Yüzde 9.22 oranında artışla 346.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 776 adet işlem