***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, aktif yönetimle, ağırlıklı olarak kamu/özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırım yaparak TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Değişen piyasa koşullarına göre, Fon portföyüne ters repo işlemleri, vaad sözleşmeleri, Takasbank para piyasası işlemleri, yurtiçi organize para piyasası işlemleri, BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı işlemleri, ortaklık payları, aracı kuruluş varantları, gayrimenkul sertifikaları, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, ikraz iştirak senetleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı yatırım araçları dahil edilebilecektir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Piyasa şartlarına bağlı olarak, vadeli mevduata/katılma hesabına yatırım yapılması mümkündür. Ancak, fon portföyü süreklilik arz edecek şekilde ve bir yatırım stratejisi olarak vadeli mevduatta/katılma hesabında değerlendirilemez. Fon?un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186390BIST