***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.08.2023 16:00
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, aktif yönetimle, ağırlıklı olarak kamu/özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırım yaparak TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Değişen piyasa koşullarına göre, Fon portföyüne ters repo işlemleri, vaad sözleşmeleri, Takasbank para piyasası işlemleri, yurtiçi organize para piyasası işlemleri, BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı işlemleri, ortaklık payları, aracı kuruluş varantları, gayrimenkul sertifikaları, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, ikraz iştirak senetleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı yatırım araçları dahil edilebilecektir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Piyasa şartlarına bağlı olarak, vadeli mevduata/katılma hesabına yatırım yapılması mümkündür. Ancak, fon portföyü süreklilik arz edecek şekilde ve bir yatırım stratejisi olarak vadeli mevduatta/katılma hesabında değerlendirilemez. Fon?un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186390
BIST
'
18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0590
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,5147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0778
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.651,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.651,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0907
|27,0964
|% 0,20
|
|Euro
|29,4985
|29,5242
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,4590
|34,6318
|% 0,28
|
|Frank
|30,7176
|30,9026
|% 0,24
|
|Riyal
|7,2038
|7,2399
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|3,65
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.058
|11.146
|22,00
|
|Yarım
|5.546
|5.599
|12,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.799
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,27
|
|B. Petrol
|84,71
|84,71
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
-
17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
-
17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem