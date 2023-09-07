***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)DR.TAYFUN ÖZKAN 12.07.2021 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 15Semih KAYAALP 03.05.2023 Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi 20EMRE KALELİOĞLU 03.05.2023 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 7FATİH BÜYÜKKARABACAK 19.08.2022 Yatırımcı TemsilcisiHALİL İBRAHİM ÖZDEMİR 19.08.2022 Yatırımcı TemsilcisiFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarDr.Tayfun ÖZKAN 12.07.2021 GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 15 Düzey 3(Lisans No:211904), Türev Araçlar (Lisans No:308246)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192833BIST