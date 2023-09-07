***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2023 19:14
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Dr.Tayfun ÖZKAN 12.07.2021 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 15
Semih KAYAALP 03.05.2023 Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi 20
Emre KALELİOĞLU 03.05.2023 Gayrimenkül Değerleme Uzmanı 13
Ahmet Kadir YİĞİT
Mehmet Ali SAYDUT
Sadık AYAZ
Ömer SEVİM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192836
BIST
'
18:058.338
En Düşük
|Değişim
|: 1,91%
|| 156,00
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.358
18:0526,8285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0125
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
18:0528,7656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0029
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
18:051.655,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.655,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|22,44
|29.074.036
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|3.753.892
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|1.172.556
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|20.369.521
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|111.750.804
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|98.034.224
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|435.466.394
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|370.919.077
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|775.804.981
|% -9,98
|
|BYDNR
|59,10
|3.823.986.993
|% -9,98
|
|EREGL
|48,30
|9.734.324.570
|% 3,96
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ASELS
|42,00
|6.138.618.600
|% 1,99
|
|THYAO
|244,60
|6.135.928.315
|% -0,16
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|5.105.214.173
|% 2,07
|
|PETKM
|21,38
|5.211.538.359
|% 4,70
|
|ZOREN
|4,86
|1.136.065.169
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8232
|26,8351
|% 0,07
|
|Euro
|28,7438
|28,7744
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,3875
|33,5549
|% -0,13
|
|Frank
|29,9450
|30,1254
|% -0,08
|
|Riyal
|7,1305
|7,1662
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|2,02
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|2,91
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.988
|11.095
|-16,00
|
|Yarım
|5.511
|5.569
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,97
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,03
|90,03
|-0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57POLHO
Yüzde 9.39 oranında artışla 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 198, 078 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 318 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 132, 976.00 milyon TL de
-
17:54OZRDN
Yüzde 4.67 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 068 adet işlem
-
17:53NETAS
Yüzde 7.71 oranında artışla 57.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 922 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EKGYO, EREGL