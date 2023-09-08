***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.09.2023 09:46
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Dr.Tayfun ÖZKAN 12.07.2021 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 15
Semih KAYAALP 03.05.2023 Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi 20
Emre KALELİOĞLU 03.05.2023 Gayrimenkül Değerleme Uzmanı 13
Gürol ÇARMIKLI
Fatih BÜYÜKKARABACAK
Osman Hakan DEMİREL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192971
BIST
'
18:058.338
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
0
En Yüksek
0
18:0526,8535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0519
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
26,9448
En Düşük
26,7761
18:0528,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0807
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0259
En Düşük
28,6673
18:051.661,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.661,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TDGYO
|11,38
|79.327.301
|% 0,00
|
|YESIL
|4,92
|51.778.613
|% 0,00
|
|YAPRK
|131,50
|29.668.690
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,15
|58.153.069
|% 0,00
|
|MNDTR
|20,06
|51.807.418
|% 0,00
|
|TDGYO
|11,38
|79.327.301
|% 0,00
|
|YESIL
|4,92
|51.778.613
|% 0,00
|
|YAPRK
|131,50
|29.668.690
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,15
|58.153.069
|% 0,00
|
|MNDTR
|20,06
|51.807.418
|% 0,00
|
|EREGL
|48,30
|9.734.324.570
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 0,00
|
|ASELS
|42,00
|6.138.618.600
|% 0,00
|
|THYAO
|244,60
|6.135.928.315
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|5.105.214.173
|% 0,00
|
|PETKM
|21,38
|5.211.538.359
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,86
|1.136.065.169
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8491
|26,8535
|% 0,19
|
|Euro
|28,7806
|28,7942
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,4317
|33,5993
|% 0,28
|
|Frank
|30,0467
|30,2277
|% 0,45
|
|Riyal
|7,1371
|7,1729
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|5,70
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,63
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|11.026
|11.123
|14,00
|
|Yarım
|5.530
|5.583
|7,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.792
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|0,18
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-0,39
|