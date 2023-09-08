***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.09.2023 09:51
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Dr.Tayfun ÖZKAN 12.07.2021 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 15
Semih KAYAALP 03.05.2023 Nurol GYO Yönetim kurulu Üyesi 20
Emre KALELİOĞLU 03.05.2023 Gayrimenkül Degerleme Uzmanı 13
Mert AKSOYLU Yatırımcı Temsilcisi
Aslı AKSOYLU Yatırımcı temsilcisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192975
BIST
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12:378.340
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 2,04
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.334
En Yüksek
8.398
12:3726,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0493
|Açılış
|: 26,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
12:3728,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0312
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
12:371.661,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.661,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler12:37
|TMSN
|111,10
|434.368.848
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|109.341.329
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|2.475.840
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|36.524.504
|% 9,99
|
|PENGD
|10,26
|22.767.340
|% 9,97
|
|TATEN
|68,85
|111.072.400
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,55
|20.320.896
|% -9,98
|
|ENERY
|185,90
|237.828.562
|% -9,98
|
|MIATK
|392,00
|270.275.668
|% -6,84
|
|KUVVA
|47,08
|1.377.702
|% -5,84
|
|THYAO
|247,00
|3.913.231.198
|% 0,98
|
|KCHOL
|146,60
|2.116.381.782
|% 1,81
|
|SISE
|54,45
|2.015.702.964
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,54
|2.005.075.923
|% -0,08
|
|ASELS
|42,50
|2.002.545.203
|% 1,19
|
|ZOREN
|5,04
|1.401.011.087
|% 3,70
|
|SKBNK
|5,38
|1.022.463.762
|% 7,17
|
|EKGYO
|9,56
|1.258.033.180
|% -0,42
|
|YKBNK
|17,37
|1.910.498.180
|% 0,75
|
|ISCTR
|24,54
|2.005.075.923
|% -0,08
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8446
|26,8509
|% 0,18
|
|Euro
|28,7370
|28,7447
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,4031
|33,5706
|% 0,20
|
|Frank
|29,9770
|30,1576
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1358
|7,1716
|% 0,13
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|5,51
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,15
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|23,00
|
|Tam
|11.043
|11.132
|23,00
|
|Yarım
|5.538
|5.587
|11,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.794
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,90
|0,09
|
|B. Petrol
|89,86
|89,86
|-0,06
|