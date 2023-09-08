***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Dr.Tayfun ÖZKAN 12.07.2021 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 15Semih KAYAALP 03.05.2023 Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi 20Emre KALELİOĞLU 03.05.2023 Gayrimenkül Değerleme Uzmanı 13Dilek TATAR SAYICIAbdülkadir SAYICIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192980BIST