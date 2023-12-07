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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.12.2023 15:51
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi: Fon, başta KOBİ'ler olmak üzere halka arz öncesi büyüme finansmanı desteğine ihtiyaç duyan şirketlere finansman sağlamak amacıyla bu şirketlerin paylarına ya da borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına vb. sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar ya da bu şirketlere borç ve sermaye karması finansman sağlar. Bu suretle şirketlerin değer artışından, kâr payı dağıtımından ya da borçlanma araçlarından, kira sertifikalarından ve borç-sermaye karması finansmandan elde edilen faiz ve kira gelirleri sayesinde yatırımcılarına getiri üretmeyi hedeflemektir.


Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin AYDOĞAN 07.09.2023 18 Düzey 3 (Lisans No:214149)

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tayfun ÖZKAN 07.09.2023 15
Gürol ÇARMIKLI 07.09.2023
Fatih KARABACAK 07.09.2023

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tayfun ÖZKAN 07.09.2023 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı 15 Düzey 3 (205334)-Türev Araçlar (302147)

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza Sit.No:255/801 Sarıyer İstanbul (212) 2868255 (212) 2868238 info@nurolportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tayfun ÖZKAN Genel Müdür (212) 2868253 tayfun.ozkan@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin AYDOĞAN Fon Müdürü (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223659


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