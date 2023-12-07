***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 7 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi: Fon, başta KOBİ'ler olmak üzere halka arz öncesi büyüme finansmanı desteğine ihtiyaç duyan şirketlere finansman sağlamak amacıyla bu şirketlerin paylarına ya da borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına vb. sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar ya da bu şirketlere borç ve sermaye karması finansman sağlar. Bu suretle şirketlerin değer artışından, kâr payı dağıtımından ya da borçlanma araçlarından, kira sertifikalarından ve borç-sermaye karması finansmandan elde edilen faiz ve kira gelirleri sayesinde yatırımcılarına getiri üretmeyi hedeflemektir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHüseyin AYDOĞAN 07.09.2023 18 Düzey 3 (Lisans No:214149)Fon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTayfun ÖZKAN 07.09.2023 15Gürol ÇARMIKLI 07.09.2023Fatih KARABACAK 07.09.2023Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTayfun ÖZKAN 07.09.2023 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı 15 Düzey 3 (205334)-Türev Araçlar (302147)İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza Sit.No:255/801 Sarıyer İstanbul (212) 2868255 (212) 2868238 info@nurolportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaTayfun ÖZKAN Genel Müdür (212) 2868253 tayfun.ozkan@nurolportfoy.com.trHüseyin AYDOĞAN Fon Müdürü (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223659BIST