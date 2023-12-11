***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.12.2023 13:50
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 12.12.2023
ISIN Kodu TRYNRPO00334
Değerleme Kuruluşları SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ve GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Fonun Tasfiye Tarihi 12.12.2025
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,004109 1,5 BIST-100 toplam getiri endeksi'nin aşan kısmının %20'si.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224418
BIST
'
15:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -1,81%
|| -143,13
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:0529,0067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0221
|Açılış
|: 28,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:0531,2482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0340
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:051.860,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,13
|Açılış
|: 1.860,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:05
|AVTUR
|8,80
|4.634.701
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|SKYMD
|10,24
|1.735.731
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|6.002.328
|% 9,99
|
|SNPAM
|172,00
|6.636.104
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|KRGYO
|45,98
|62.701.032
|% -8,77
|
|LIDER
|56,80
|217.588.156
|% -8,61
|
|SELGD
|20,08
|3.089.082
|% -8,56
|
|THYAO
|248,70
|4.383.820.234
|% -2,09
|
|AGROT
|15,27
|1.868.332.137
|% 9,94
|
|TCELL
|57,90
|1.865.753.867
|% -1,03
|
|YKBNK
|19,72
|1.779.166.161
|% 0,25
|
|TUPRS
|149,60
|1.339.274.675
|% -1,97
|
|EKGYO
|7,64
|1.304.945.926
|% -3,29
|
|AGROT
|15,27
|1.868.332.137
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,72
|1.779.166.161
|% 0,25
|
|ZOREN
|4,67
|372.142.393
|% -2,91
|
|ODAS
|9,70
|488.330.623
|% -2,90
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9791
|29,0067
|% 0,08
|
|Euro
|31,2303
|31,2482
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,3816
|36,5640
|% 0,33
|
|Frank
|32,8158
|33,0134
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7067
|7,7454
|% 0,03
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|924,97
|926,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,81
|955,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,56
|75,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,22
|1.996,48
|% 0,66
|