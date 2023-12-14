***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Tayfun Özkan 11.11.2022 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 15Semih Kayaalp 11.11.2022 Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi 20Emre Kalelioğlu 11.11.2022 Gayrimenkül Değerleme Uzmanı 13Cem Özyıldırım 11.12.2023 Yatırımcı Temsilcisiİskalen Sirkecioğlu 11.12.2023 Yatırımcı TemsilcisiGül Özyıldırım 11.12.2023 Yatırımcı TemsilcisiAli Şükrü Sirkecioğlu 11.12.2023 Yatırımcı Temsilcisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225770BIST