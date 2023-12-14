***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.12.2023 13:30
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Tayfun Özkan 11.11.2022 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 15
Semih Kayaalp 11.11.2022 Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi 20
Emre Kalelioğlu 11.11.2022 Gayrimenkül Değerleme Uzmanı 13
Cem Özyıldırım 11.12.2023 Yatırımcı Temsilcisi
İskalen Sirkecioğlu 11.12.2023 Yatırımcı Temsilcisi
Gül Özyıldırım 11.12.2023 Yatırımcı Temsilcisi
Ali Şükrü Sirkecioğlu 11.12.2023 Yatırımcı Temsilcisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225770
BIST
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16:157.771
En Düşük
|Değişim
|: 3,20%
|| 241,30
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.778
16:1529,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0275
|Açılış
|: 29,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9294
16:1531,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2436
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8064
En Düşük
31,4821
16:151.898,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,37
|Açılış
|: 1.898,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.905,21
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler16:13
|SAFKR
|31,28
|27.623.399
|% 9,99
|
|VRGYO
|24,72
|213.856.795
|% 9,87
|
|DIRIT
|10,04
|505.761
|% 9,85
|
|MOBTL
|5,36
|732.579.436
|% 9,84
|
|MAKTK
|5,89
|81.593.451
|% 9,68
|
|SAMAT
|55,10
|21.444.204
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|124.135.208
|% -9,82
|
|SKYMD
|11,18
|1.190.188.336
|% -9,69
|
|CATES
|68,00
|2.337.872.389
|% -9,63
|
|KSTUR
|1.750,00
|1.084.700
|% -7,89
|
|THYAO
|248,90
|6.010.147.559
|% 3,15
|
|ISCTR
|23,82
|4.169.231.878
|% 6,72
|
|AKBNK
|38,54
|4.153.207.447
|% 4,79
|
|YKBNK
|21,54
|3.800.558.942
|% 6,11
|
|SASA
|42,54
|2.978.813.250
|% -1,12
|
|ISCTR
|23,82
|4.169.231.878
|% 6,72
|
|YKBNK
|21,54
|3.800.558.942
|% 6,11
|
|MOBTL
|5,36
|732.579.436
|% 9,84
|
|EKGYO
|7,18
|921.990.615
|% 3,16
|
|AKBNK
|38,54
|4.153.207.447
|% 4,79
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9998
|29,0072
|% 0,11
|
|Euro
|31,7578
|31,7768
|% 0,72
|
|Sterlin
|36,7182
|36,9024
|% 0,67
|
|Frank
|33,2122
|33,4123
|% 0,30
|
|Riyal
|7,7109
|7,7496
|% 0,13
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,04
|24,07
|% 0,66
|
|Platin
|938,89
|940,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,27
|1.000,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,84
|75,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,41
|2.035,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:13
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-
16:28TURSG
Yüzde 6.26 oranında artışla 36.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 706, 718 adet işlem
-
16:27BSOKE
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 257, 069 adet işlem
-
16:26KRPLS
Yüzde 7.98 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 830, 252 adet işlem
-
16:25INVEO
Yüzde 6.33 oranında artışla 46.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 711 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 7, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 19 üstünde . İşlem hacmi 60, 967.00 milyon TL de