***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)DR.TAYFUN ÖZKAN 21.06.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15SEMİH KAYAALP 03.05.2023 Yönetim Kurulu ÜyesiSERKAN TOPAKTAŞ 02.06.2022HÜSEYİN KÜÇÜK 02.06.2022KAMURAN DEĞGİN 02.06.2022EMRE KALELİOĞLU 03.05.2023 Gayrimenkul Değerleme Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226088BIST