***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.12.2023 12:10
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
DR.TAYFUN ÖZKAN 21.06.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15
SEMİH KAYAALP 03.05.2023 Yönetim Kurulu Üyesi
SERKAN TOPAKTAŞ 02.06.2022
HÜSEYİN KÜÇÜK 02.06.2022
KAMURAN DEĞGİN 02.06.2022
EMRE KALELİOĞLU 03.05.2023 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226088
BIST
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13:217.958
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 144,23
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
13:2129,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0999
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
13:2131,8838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0373
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,8116
13:211.907,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,03
|Açılış
|: 1.907,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.909,98
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler13:21
|AVHOL
|33,66
|44.262.916
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|45.843.762
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.238.476
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|8.885.873
|% 9,97
|
|ONCSM
|152,30
|50.963.456
|% 9,96
|
|SAMAT
|49,60
|6.729.034
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|19.182.152
|% -9,87
|
|SKYMD
|10,23
|424.708.297
|% -8,25
|
|SEGYO
|6,17
|141.819.147
|% -8,05
|
|CATES
|63,15
|652.502.729
|% -6,79
|
|THYAO
|255,00
|4.082.447.854
|% 1,09
|
|ISCTR
|24,98
|3.487.215.412
|% 4,00
|
|EREGL
|41,50
|2.879.821.346
|% 5,92
|
|YKBNK
|21,92
|2.550.185.006
|% 1,95
|
|AKBNK
|39,50
|2.531.641.743
|% 3,03
|
|ISCTR
|24,98
|3.487.215.412
|% 4,00
|
|YKBNK
|21,92
|2.550.185.006
|% 1,95
|
|MOBTL
|5,62
|636.964.255
|% 4,85
|
|EKGYO
|7,39
|668.177.049
|% 1,79
|
|EREGL
|41,50
|2.879.821.346
|% 5,92
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0558
|29,0616
|% 0,34
|
|Euro
|31,8725
|31,8838
|% -0,12
|
|Sterlin
|37,0278
|37,2134
|% 0,44
|
|Frank
|33,3835
|33,5846
|% 0,32
|
|Riyal
|7,7237
|7,7625
|% 0,36
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|963,24
|964,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.147,00
|1.149,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,93
|76,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,59
|2.043,90
|% 0,66
|