***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.01.2024 16:56
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu Türkiye Vakıflar Bakası T.A.O.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 Yıl
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi başta savunma sanayi, havacılık, yazılım, bilişim ve robotik teknolojiler olmak üzere hammadde, tasarım, üretim, yazılım, ekipman makine üretimi ve işleme gibi faaliyetlerde bulunan şirketlere yatırım yapmaktır.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin AYDOĞAN 09.09.2022 18 Düzey 3 (Lisans No:214149)
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza Sit.No:255/801 Sarıyer İstanbul (212) 2868255 (212) 2868238 info@nurolportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
TAYFUN ÖZKAN GENEL MÜDÜR (212) 2868253 tayfun.ozkan@nurolportfoy.com.tr
HÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241684
BIST