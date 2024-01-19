***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye Vakıflar Bakası T.A.O.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YılFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi başta savunma sanayi, havacılık, yazılım, bilişim ve robotik teknolojiler olmak üzere hammadde, tasarım, üretim, yazılım, ekipman makine üretimi ve işleme gibi faaliyetlerde bulunan şirketlere yatırım yapmaktır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHüseyin AYDOĞAN 09.09.2022 18 Düzey 3 (Lisans No:214149)İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza Sit.No:255/801 Sarıyer İstanbul (212) 2868255 (212) 2868238 info@nurolportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaTAYFUN ÖZKAN GENEL MÜDÜR (212) 2868253 tayfun.ozkan@nurolportfoy.com.trHÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241684BIST