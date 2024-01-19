Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.01.2024 16:56
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu Türkiye Vakıflar Bakası T.A.O.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 Yıl
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi başta savunma sanayi, havacılık, yazılım, bilişim ve robotik teknolojiler olmak üzere hammadde, tasarım, üretim, yazılım, ekipman makine üretimi ve işleme gibi faaliyetlerde bulunan şirketlere yatırım yapmaktır.


Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin AYDOĞAN 09.09.2022 18 Düzey 3 (Lisans No:214149)

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza Sit.No:255/801 Sarıyer İstanbul (212) 2868255 (212) 2868238 info@nurolportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
TAYFUN ÖZKAN GENEL MÜDÜR (212) 2868253 tayfun.ozkan@nurolportfoy.com.tr
HÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241684


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:597.997
Değişim :  -0,24% |  -19,39
Açılış :  8.040  
Önceki Kapanış :  8.016  
En Düşük
7.937 En Yüksek
8.045
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KBORU 86,35 801.453.474 % 10,00  
MIPAZ 45,12 73.761.894 % 10,00  
DIRIT 12,32 3.677.497 % 10,00  
AHGAZ 12,10 379.220.412 % 10,00  
MEGMT 39,42 1.123.069.736 % 9,99  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 30,1884 30,1926 % 0,19  
Euro 32,8777 32,8950 % 0,15  
Sterlin 38,1273 38,3185 % -0,08  
Frank 34,5606 34,7688 % -0,01  
Riyal 8,0253 8,0655 % 0,16  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,54 22,57 % 0,66  
Platin 903,45 905,56 % 0,66  
Paladyum 935,10 939,81 % 0,66  
Brent Pet. 79,69 79,69 % 0,66  
Altın Ons 2.025,26 2.025,51 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru