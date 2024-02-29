***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.02.2024 10:26
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Tayfun Özkan 11.11.2022 Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi 10
Semih Kayaalp 11.11.2022 Yönetim Kurulu Üyesi 21
Emre Kalelioğlu 11.11.2022 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 13
Serdar Cemal Ekşi 09.02.2024 Yatırımcı Temsilcisi
Cemalettin Akgül 09.02.2024 Yatırımcı Temsilcisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252893
BIST
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12:229.152
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 89,68
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
12:2231,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 31,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:2233,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0958
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
12:222.043,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,06
|Açılış
|: 2.043,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:22
|ISYAT
|12,10
|55.834.403
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.753.138
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|104.732.313
|% 9,97
|
|BRKVY
|199,60
|28.288.466
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.521.286
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.274.696
|% -9,97
|
|KARTN
|115,40
|257.388.386
|% -6,63
|
|LINK
|396,75
|307.171.931
|% -4,57
|
|EREGL
|45,92
|5.525.748.229
|% -2,09
|
|PGSUS
|872,50
|3.448.633.173
|% 1,99
|
|THYAO
|281,50
|3.285.620.912
|% 1,99
|
|REEDR
|67,70
|2.146.259.639
|% 7,55
|
|MIATK
|73,50
|2.071.684.845
|% 3,16
|
|EREGL
|45,92
|5.525.748.229
|% -2,09
|
|ISCTR
|10,98
|806.311.083
|% 0,18
|
|EKGYO
|11,29
|779.520.746
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,44
|317.412.358
|% 0,18
|
|YKBNK
|23,34
|1.212.048.947
|% 1,48
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2231
|31,2258
|% 0,08
|
|Euro
|33,9324
|33,9487
|% 0,28
|
|Sterlin
|39,4255
|39,6232
|% 0,10
|
|Frank
|35,4108
|35,6241
|% 0,12
|
|Riyal
|8,3012
|8,3428
|% 0,08
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|887,36
|889,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,84
|946,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,96
|81,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,54
|2.035,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:22
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