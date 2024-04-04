***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.04.2024 10:50
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ercan Güner Genel Müdür (212) 2868249 ercan.guner@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin Aydoğan Fon Müdürü (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266889
BIST
'
11:358.956
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 10,04
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3531,8894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0649
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3534,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1175
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:352.351,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -11,87
|Açılış
|: 2.351,35
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler11:35
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|30.965.912
|% 9,91
|
|AKENR
|18,55
|786.674.305
|% 9,83
|
|KARYE
|40,22
|89.401.550
|% 8,70
|
|SEKUR
|14,55
|18.826.865
|% 8,58
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|EUYO
|18,20
|6.165.746
|% -5,80
|
|ERSU
|46,50
|28.020.944
|% -5,64
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|THYAO
|288,25
|8.242.522.552
|% -3,92
|
|ODINE
|82,40
|2.668.342.569
|% 6,12
|
|ISCTR
|11,67
|1.915.705.189
|% 0,26
|
|EREGL
|39,00
|1.060.723.463
|% 1,88
|
|TUPRS
|165,30
|1.051.470.463
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,67
|1.915.705.189
|% 0,26
|
|ZOREN
|5,42
|401.145.564
|% 0,37
|
|AKENR
|18,55
|786.674.305
|% 9,83
|
|AKFGY
|2,18
|80.839.583
|% 5,83
|
|ODINE
|82,40
|2.668.342.569
|% 6,12
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8833
|31,8894
|% -0,20
|
|Euro
|34,6960
|34,7178
|% 0,34
|
|Sterlin
|40,1313
|40,3325
|% -0,46
|
|Frank
|34,9551
|35,1303
|% -0,96
|
|Riyal
|8,4499
|8,4923
|% -0,54
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,06
|27,10
|% 0,66
|
|Platin
|940,37
|941,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,79
|1.019,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,26
|89,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,95
|2.293,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:35
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11:50AKENR
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11:49
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11:49XU100
Endeks 8, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 29, 756.00 milyon TL de
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11:49KLGYO
Yüzde 5.71 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 614, 540 adet işlem