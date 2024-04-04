***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.04.2024 10:58
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ERCAN GÜNER GENEL MÜDÜR (212) 2868249 ercan.guner@nurolportfoy.com.tr
HÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266893
BIST
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11:358.956
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 10,04
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3531,8894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0649
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3534,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1175
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:352.351,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -11,87
|Açılış
|: 2.351,35
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler11:33
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|30.095.562
|% 9,91
|
|AKENR
|18,55
|776.376.512
|% 9,83
|
|KARYE
|40,28
|88.360.873
|% 8,86
|
|SEKUR
|14,55
|18.296.958
|% 8,58
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|ERSU
|46,60
|27.735.639
|% -5,44
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|EUYO
|18,51
|5.884.532
|% -4,19
|
|THYAO
|288,25
|8.165.235.315
|% -3,92
|
|ODINE
|82,95
|2.652.470.358
|% 6,83
|
|ISCTR
|11,67
|1.901.218.516
|% 0,26
|
|TUPRS
|165,40
|1.044.996.643
|% 1,60
|
|EREGL
|38,96
|1.038.202.772
|% 1,78
|
|ISCTR
|11,67
|1.901.218.516
|% 0,26
|
|ZOREN
|5,41
|393.916.069
|% 0,19
|
|AKENR
|18,55
|776.376.512
|% 9,83
|
|AKFGY
|2,18
|79.707.832
|% 5,83
|
|ODINE
|82,95
|2.652.470.358
|% 6,83
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8835
|31,8891
|% -0,20
|
|Euro
|34,6701
|34,7070
|% 0,31
|
|Sterlin
|40,1345
|40,3357
|% -0,45
|
|Frank
|34,9513
|35,1265
|% -0,97
|
|Riyal
|8,4500
|8,4924
|% -0,53
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,05
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|939,13
|940,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,80
|1.018,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,16
|89,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,59
|2.292,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:33
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-
11:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 97 kaybederek (% -0.10 ) 9, 688
-
11:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, TRKCM, GUSGR
-
11:49XU100
Endeks 8, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 29, 756.00 milyon TL de
-
11:49KLGYO
Yüzde 5.71 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 614, 540 adet işlem
-
11:48ODINE
Yüzde 6.25 oranında artışla 82.50 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 456, 639 adet işlem