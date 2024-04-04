***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.04.2024 11:09
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İlhan TİMUR 20.03.2023 Portföy Yöneticisi 23 Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134
Fatih KARABACAK 02.05.2023 Portföy Yöneticisi 16 Düzey3:213833, Türev Araçlar:912860
Tuğba OĞUZHAN 08.05.2023 Portföy Yöneticisi 14 Düzey3:203872, Türev Araçlar:302209
Tolga EREN 19.02.2024 Portföy Yöneticisi 10 Düzey 3 (210867), Türev Araçlar (308047)
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ERCAN GÜNER Genel Müdür (212) 286 82 49 ercan.guner@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin AYDOĞAN Mali İşler ve Operasyon Müdürü (212) 286 82 52 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266909
BIST