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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.04.2024 11:28
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İlhan TİMUR 20.03.2023 Portföy Yöneticisi 23 Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134
Fatih KARABACAK 02.05.2023 Portföy Yöneticisi 16 Düzey3:213833, Türev Araçlar:912860
Tuğba OĞUZHAN 08.05.2023 Portföy Yöneticisi 14 Düzey3:203872, Türev Araçlar:302209
Tolga EREN 19.02.2024 Portföy Yöneticisi 10 Düzey 3 (210867), Türev Araçlar (308047)

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ERCAN GÜNER Genel Müdür (212) 286 82 49 ercan.guner@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin AYDOĞAN Mali İşler ve Operasyon Müdürü (212) 286 82 52 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266917


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YAYLA 24,22 3.531.058 % 9,99  
BOSSA 10,65 31.731.903 % 9,91  
SEKUR 14,63 19.410.277 % 9,18  
AKENR 18,43 795.660.944 % 9,12  
KARYE 40,28 90.821.663 % 8,86  
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Dolar 31,8833 31,8894 % -0,20  
Euro 34,6960 34,7178 % 0,34  
Sterlin 40,1298 40,3309 % -0,47  
Frank 34,9590 35,1342 % -0,95  
Riyal 8,4499 8,4923 % -0,54  
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Gümüş ONS 27,05 27,08 % 0,66  
Platin 939,13 940,78 % 0,66  
Paladyum 1.015,80 1.018,98 % 0,66  
Brent Pet. 89,16 89,16 % 0,66  
Altın Ons 2.292,59 2.292,94 % 0,66  
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