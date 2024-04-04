***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.04.2024 11:30
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ERCAN GÜNER GENEL MÜDÜR (212) 2868249 ercan.guner@nurolportfoy.com.tr
HÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266918
BIST
'
11:378.961
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 14,88
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3731,8890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0653
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3734,7229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1226
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:372.351,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -11,71
|Açılış
|: 2.351,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler11:36
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|31.731.903
|% 9,91
|
|AKENR
|18,52
|799.333.752
|% 9,65
|
|KARYE
|40,40
|92.230.199
|% 9,19
|
|SEKUR
|14,59
|19.517.280
|% 8,88
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|ERSU
|46,40
|28.399.119
|% -5,84
|
|EUYO
|18,22
|6.401.331
|% -5,69
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|THYAO
|288,50
|8.336.290.086
|% -3,83
|
|ODINE
|82,15
|2.709.217.373
|% 5,80
|
|ISCTR
|11,67
|1.923.225.328
|% 0,26
|
|EREGL
|39,04
|1.121.693.453
|% 1,99
|
|TUPRS
|165,30
|1.061.771.931
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,67
|1.923.225.328
|% 0,26
|
|ZOREN
|5,43
|413.902.401
|% 0,56
|
|AKENR
|18,52
|799.333.752
|% 9,65
|
|AKFGY
|2,19
|86.580.712
|% 6,31
|
|ODINE
|82,15
|2.709.217.373
|% 5,80
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8848
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,6640
|34,7264
|% 0,36
|
|Sterlin
|40,1282
|40,3293
|% -0,47
|
|Frank
|34,9609
|35,1362
|% -0,94
|
|Riyal
|8,4499
|8,4923
|% -0,54
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,09
|27,12
|% 0,66
|
|Platin
|938,39
|940,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,44
|1.012,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,04
|89,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,09
|2.292,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:36
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-
11:51MARKA
Yüzde 4.45 oranında artışla 108.00 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 193 adet işlem
-
11:50AKENR
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.44 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 481, 887 adet işlem
-
11:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 97 kaybederek (% -0.10 ) 9, 688
-
11:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, TRKCM, GUSGR
-
11:49XU100
Endeks 8, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 29, 756.00 milyon TL de