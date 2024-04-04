***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİlhan TİMUR 20.03.2023 Portföy Yöneticisi 23 Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134Fatih KARABACAK 02.05.2023 Portföy Yöneticisi 16 Düzey3:213833, Türev Araçlar:912860Tuğba Oğuzhan 08.05.2023 Portföy Yöneticisi 14 Düzey3:203872, Türev Araçlar:302209Tolga EREN 19.02.2024 Portföy Yöneticisi 10 Düzey 3 (210867), Türev Araçlar (308047)İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaERCAN GÜNER Genel Müdür (212) 286 82 49 ercan.guner@nurolportfoy.com.trHüseyin AYDOĞAN Mali İşler ve Operasyon Müdürü (212) 286 82 52 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266927BIST