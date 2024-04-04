***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.04.2024 11:46
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ERCAN GÜNER GENEL MÜDÜR (212) 2868249 ercan.guner@nurolportfoy.com.tr
HÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266928
BIST
'
14:419.131
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 185,48
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
14:4131,8985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0558
|Açılış
|: 31,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
14:4134,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0675
|Açılış
|: 34,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
14:412.350,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -12,93
|Açılış
|: 2.350,32
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler14:39
|SEKUR
|14,74
|43.845.611
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|110.045.624
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|SNPAM
|91,90
|5.489.768
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUYO
|17,39
|15.589.182
|% -9,99
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|107,40
|867.746.249
|% -8,75
|
|ODINE
|71,60
|4.735.543.338
|% -7,79
|
|THYAO
|296,00
|17.220.884.815
|% -1,33
|
|ISCTR
|12,10
|4.951.187.188
|% 3,95
|
|ODINE
|71,60
|4.735.543.338
|% -7,79
|
|YKBNK
|28,98
|3.539.377.715
|% 5,15
|
|TUPRS
|169,60
|2.674.567.740
|% 4,18
|
|ISCTR
|12,10
|4.951.187.188
|% 3,95
|
|ZOREN
|5,43
|730.141.815
|% 0,56
|
|YKBNK
|28,98
|3.539.377.715
|% 5,15
|
|EKGYO
|9,30
|957.203.273
|% 3,33
|
|AKENR
|17,23
|1.334.384.449
|% 2,01
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8906
|31,8969
|% -0,18
|
|Euro
|34,6988
|34,7143
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,1392
|40,3404
|% -0,44
|
|Frank
|34,9832
|35,1586
|% -0,88
|
|Riyal
|8,4539
|8,4963
|% -0,49
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,00
|27,03
|% 0,66
|
|Platin
|941,05
|942,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,66
|1.013,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,36
|89,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,34
|2.292,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 5 artarak (% 2.27 ) 8, 096
-
14:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, KSTUR, KARYE, FONET, SEKUR, DIRIT, YAYLA, SNPAM, BOSSA
-
14:54
KERVN, AVGYO, CRFSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:54
SODSN, FMIZP, VRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:54SNPAM
Yüzde 9.99 oranında artışla 91.90 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 539 adet işlem