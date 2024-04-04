***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.04.2024 12:13
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ERCAN GÜNER Genel Müdür (212) 2868249 tayfun.guner@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin Aydoğan Fon Müdürü (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266951
BIST
'
14:399.130
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 183,81
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
14:3931,8985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0558
|Açılış
|: 31,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
14:3934,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0675
|Açılış
|: 34,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
14:392.349,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,25
|Açılış
|: 2.349,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler14:39
|SEKUR
|14,74
|43.845.626
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|110.045.624
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|SNPAM
|91,90
|5.489.768
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUYO
|17,39
|15.592.817
|% -9,99
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|107,60
|870.414.949
|% -8,58
|
|TETMT
|10.900,00
|25.644.903
|% -6,64
|
|THYAO
|295,75
|17.323.016.803
|% -1,42
|
|ISCTR
|12,11
|4.987.995.413
|% 4,04
|
|ODINE
|72,50
|4.747.677.131
|% -6,63
|
|YKBNK
|28,92
|3.564.158.623
|% 4,93
|
|TUPRS
|169,50
|2.685.647.526
|% 4,12
|
|ISCTR
|12,11
|4.987.995.413
|% 4,04
|
|ZOREN
|5,43
|732.492.095
|% 0,56
|
|YKBNK
|28,92
|3.564.158.623
|% 4,93
|
|EKGYO
|9,31
|962.373.414
|% 3,44
|
|AKENR
|17,20
|1.381.005.849
|% 1,84
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8927
|31,8985
|% -0,17
|
|Euro
|34,6552
|34,6678
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,1313
|40,3324
|% -0,46
|
|Frank
|34,9774
|35,1527
|% -0,90
|
|Riyal
|8,4540
|8,4964
|% -0,49
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,99
|27,02
|% 0,66
|
|Platin
|942,63
|943,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,78
|1.017,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,29
|89,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,80
|2.293,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:39
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14:55CRFSA
Yüzde 7.38 oranında artışla 181.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550, 904 adet işlem
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14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 5 artarak (% 2.27 ) 8, 096
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14:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, KSTUR, KARYE, FONET, SEKUR, DIRIT, YAYLA, SNPAM, BOSSA
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14:54
KERVN, AVGYO, CRFSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:54
SODSN, FMIZP, VRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında